Sincan Belediyesi'nden Gazilere Kültür Turu

Sincan Belediyesi 19 Eylül “Gaziler Günü” dolayısıyla Sincan'da ikamet eden gazilerimiz için Bilecik ve Söğüt'e kültür turu düzenledi. Gaziler, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla 19 Eylül “Gaziler Günü”nde Sincan'da ikamet eden gazilerimize yönelik Bilecik ve söğüt turu gerçekleştirildi. Huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında canlarını ortaya koyan gaziler, tarihte önemli bir yere sahip olan Bilecik ili ile Söğüt ilçesini rehber eşliğinde gezdi. İlk Olarak Bilecik merkezine giden gaziler Saat Kulesi, Osmanlı Padişahları Şeridi, Şeyh Edebali Türbesi ile Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezme imkanı buldu.

Ardından gaziler Osmanlı Beyliğinin ilk başkenti olan; kuruluşa ve kurtuluşa önderlik etmiş tarihi öneme sahip Bilecik'in Söğüt ilçesine geçerek Osmanlı'nın ilk eseri olarak kabul edilen Kuyulu Mescidi, Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa edilen Hamidiye Külliyesi ve Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Gezinin ardından Şeyh Edebali'nin hayat hikayesini anlatan kısa bir film izleyen gaziler duygu dolu anlar yaşadı.

Yolculuk sonrası mutluluklarını ve heyecanlarını dile getiren gaziler kendilerine bu imkanı sağlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.