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03 Temmuz 2017 10:29

Sincan Belediyesinden haşeratla yoğun mücadele

Sincan Belediyesi, Sincan genelinde ilaçlama seferberliğine devam ediyor.

Sincan Belediyesinden haşeratla yoğun mücadele

03 Temmuz 2017 10:29

Yazın gelmesiyle beraber yoğun bir mesai harcayan Sincan Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, parkların böceklere karşı ilaçlandırılmasının ardından şimdi de vektörlere karşı mücadele ediyor.


Sincan Belediyesi halk sağlığını koruma noktasında çalışmalarına devam ediyor. Park ve yeşil alanların kene ve böceklere karşı ilaçlandırma çalışmasının ardından şimdi de ilçe sınırları içerisine sivrisinek, bit ve pire gibi vektörlerle mücadele ediyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu iş birliğiyle personelini eğitimden geçiren Sincan Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun bir şekilde sazlık alanlardan bataklıklara, merkez caddelerden ara sokaklara kadar her yeri ilaçlıyor. Havaların ısınmasıyla beraber halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek, bit ve pire gibi vektörlerin üreme kaynağı oluşturabilecek her türlü su birikintisi, sazlık alan ve bataklıklarda larva çalışması yapılıyor. Ayrıca çöp konteynerleri, organik atıkların bulunduğu yerlerde düzenli olarak temizlenip ilaçlanıyor.


Belediye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu iş birliğiyle personelini eğitimden geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanılarak vektörle mücadele ediliyor. Her gün tüm cadde ve sokaklarda yenilenen araçlar ve 2 adet soğuk sisleme makinesi (ULV) ile sabah saatlerinde karasinek, akşam saatlerinde ise sivrisinek ilaçlaması yapılıyor. Vektörlerle mücadelede fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadelenin yanı sıra kültürel mücadelenin de büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna vatandaşla beraber hareket etmenin öneminden bahsetti. Başkan Tuna, “Vektörlerle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Karasinekler çok sayıdaki yumurtalarını, organik atıklara bırakarak kısa sürede büyük hızla çoğalırlar. Vatandaşlarımız bu konuda bize destek olmalı. Çöp konteynerlerinin kapakları kapalı tutulmalı, çöpler poşetlenmiş olarak çöpe atılmalıdır. Sivrisinekler ise yumurtalarını su içerisine bırakırlar. Vatandaşlarımız evinde ve çevresinde üreme kaynağı oluşturacak en küçük su birikintisine bile izin vermemelidir” ifadelerinde bulundu.




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