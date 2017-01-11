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11 Ocak 2017 10:46

Sincan Belediyesinden İdareciler Günü’ne özel program

Sincan Belediyesinden İdareciler Günü’ne özel program

11 Ocak 2017 10:46

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle Sincan’daki idareciler ile bir araya geldi.
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ev sahipliğinde Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen programa, İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Omaç’ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, okul idarecileri ve muhtarlar katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan Tuna, idarecilerle tek tek sohbet etti. Konuşmasına bütün idarecileri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Tuna, “Her yıl bu vesileyle de bir araya gelip hasbihal etmek güzel oluyor. Burada sizleri ağırlamaktan ziyadesiyle memnunum. Benim de, sizlerin de çok iyi bildiği gibi zorlu ve sıkıntılı görevlerin içindeyiz. Ancak biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hareket etmeye çalışmalıyız. İnanıyoruz ki bu mesleğin zorluğu olduğu kadar sevab-ı ecriyesi de fazla” diye konuştu.
İdareciler Günü etkinliğine önem verdiğini ifade eden Tuna, “Sizlerle bir araya gelmek benim için çok önemli. Biz bugün vasıtasıyla Sincan’ımız için neler yapabiliriz, Sincan’ımızı daha fazla nasıl güzelleştirebiliriz diye istişare ediyoruz. Bu da daha güzel hizmet etmemizi sağlıyor. İlçeye uzun yıllar hizmet etmiş ve etmeye devam eden idarecilere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



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