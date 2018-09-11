Sincan Belediyesinden ilkokula uyum desteği

Çocukların okula uyumunu artırmak için Sincan Belediyesi de harekete geçti. Çocukların okula alışmasını kolaylaştırmak adına ilçedeki tüm ilkokullarda çocuklar için animasyon ve kukla gösterisi düzenlendi.

Sincan Belediyesi okula uyum sürecinde miniklere destek oluyor. Bu yıl okula yeni başlayan çocukları sınıflarda belediyenin tiyatro ekibi karşıladı. Çocuklar animasyon ve kukla gösterisi ile keyifli dakikalar yaşadı. Pamuk Prenses ile dans edip kukla ile bol bol sohbet ettiler.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Animasyon ve kukla gösterisi çocukların yanı sıra velilerin de yüzünü güldürdü. Okula uyum sürecinde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. Başkan Ercan da “Okul hayatı yeni başlayan öğrencilere ve velilere yaşadıkları bu güzel heyecanın tüm eğitim hayatlarına olumlu yansımasını diliyorum” diye konuştu.