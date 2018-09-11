İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan Belediyesinden ilkokula uyum desteği

Okula ilk defa gidecek minikler için okullar açıldı.

Çocukların okula uyumunu artırmak için Sincan Belediyesi de harekete geçti. Çocukların okula alışmasını kolaylaştırmak adına ilçedeki tüm ilkokullarda çocuklar için animasyon ve kukla gösterisi düzenlendi.


Sincan Belediyesi okula uyum sürecinde miniklere destek oluyor. Bu yıl okula yeni başlayan çocukları sınıflarda belediyenin tiyatro ekibi karşıladı. Çocuklar animasyon ve kukla gösterisi ile keyifli dakikalar yaşadı. Pamuk Prenses ile dans edip kukla ile bol bol sohbet ettiler.



Çocuklar doyasıya eğlendi


Animasyon ve kukla gösterisi çocukların yanı sıra velilerin de yüzünü güldürdü. Okula uyum sürecinde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. Başkan Ercan da “Okul hayatı yeni başlayan öğrencilere ve velilere yaşadıkları bu güzel heyecanın tüm eğitim hayatlarına olumlu yansımasını diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.