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Sincan Belediyesinden kantin denetimi

Sincan Belediyesi yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte okul kantini denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenebilmeleri için Sincan genelinde okul kantinlerini tek tek denetledi.


Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu seferki durağı lise ve ilkokullar oldu. Ekipler öğrencilerin gün boyu alışveriş yaptığı okul kantinlerini denetledi, satılması yasak olan yiyecek ve içecekler hakkında işletme sahiplerini uyardı. Ekipler; genel hijyen, gıdaların muhafaza koşulları, sağlıklı gıda maddesi satışı ve uyulması gereken kullar, ürünlerin son kullanma tarihinden kullanılan elektrikli cihazların temizliğine kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol etti. Denetlemelerin yanı sıra, kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğinin altını çizdi.

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