Sincan Belediyesinden Öğretmenler Günü’ne özel program

Öğretmenlerin sadece bir gün değil her gün değerli olduğunu söyleyen Başkan Ercan, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Ercan “Sizler geleceği inşa eden nesilleri yetiştirerek, ulvi bir amaca hizmet ediyorsunuz “diye konuştu.

Sincan’da öğretmenler unutulmadı. Sincan Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde özel bir etkinliğe imza atarak Sincan’da görev yapan öğretmenlerin onuruna bir program düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Vekili Soner Arslanargun ve Sincan’da görev yapan çok sayıda eğitimci katıldı.

“Öğretmenlik yürektir”

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Başkan Ercan, öğretmenlerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiği vurgusunu yaptı. Başkan Ercan, “15. günümde, henüz yolun başında böyle bir vesileyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öğretmenlik sadece bir meslek değildir. Öğretmenlik yürektir, öğretmenlik cefadır. Ülkenin yarınlarını teminat altına alacak vatan evlatlarını, yöneticilerini, her kademede görevini layığı ile yapacak nesilleri sizler yetiştireceksiniz. Çocuklar, gençler size emanet bu bağlamda ifa ettiğiniz vazife kutsaldır. Allah yolunuzu açık etsin. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca bu mesleğe ömrünü vermiş bütün emekli öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizin de ruhları şad olsun diyorum. Şehadet şerbetini içen öğretmenlerimizi de anmak istiyorum. İnanıyorum ki onlar bizlerle beraber. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

“Öğretmenlik diğer meslek gruplarına benzemez”

“Bizler öğretmenlerimizin gücü sayesinde buralardayız” diyen Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Kaymakam Küçük, “Öğretmenlik hiçbir meslek grubuna benzemez, çünkü sizler bir hayata dokunuyor, o hayatı şekillendiriyor ve doğal olarak bir toplumu inşa ediyorsunuz. Bu yüzden sizlere büyük mesuliyet düşüyor. Bir tane öğrencimizi bile feda etmememiz lazım. Yer, yön ayırmadan bütün fedakarlığıyla kendini bu işe adayan siz değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.