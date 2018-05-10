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10 Mayıs 2018 12:01

Sincan Belediyesinden örnek seminer

Sincan Belediyesi, ‘Dünya Çölyak Haftası’ dolayısıyla bir program düzenledi.

Sincan Belediyesinden örnek seminer

10 Mayıs 2018 12:01


Lale Meydanı Konferans Salonu’nda düzenlenen programda çölyak hastalığı nedir, nasıl mücadele edilir gibi sorulara cevap arandı. Çölyak hastalarının en çok sıkıntı yaşadığı glütensiz gıda temini konusunda Sincan Belediyesi olarak desteklerin devam edeceği vurgulandı. Seminerde konuşan Diyetisyen Bilge Persentili, çölyak hastalarının buğday, çavdar ve arpa bulunan glütenli gıdaları tüketmemesi gerektiğini, tüketildiği takdirde alınan gıdaların emilemediğini vurguladı. Persentili, “Glüten içermesi ihtimali olan yiyeceklerin glütensiz gıda maddeleri ile aynı yerde bulunmaması önemlidir. Glütenli gıdaların glütensiz gıdalara temas etmemesi için bu maddeleri hemen ayırın” uyarısında bulundu.


Seminere Yiyecek İçecek Meslek Grubu öğrencileri de katıldı. Program sonunda vatandaşlara glütensiz ürünler ikram edildi. Belediyenin çölyak hastalarına verdiği önemden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden katılımcılar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ettiler.




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