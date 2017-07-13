Sincan Belediyesi’nden şehit ailelerine özel program

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen ve hafta boyunca sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor. Ülkemizin idamesi için canını ortaya koyan ve hain darbecilere karşı gövdesini siper eden kahramanlarımızın aileleri ve yakınları Sincan Kültür Evinde ağırlandı. Konuklarını kapıda ağırlayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenip, sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı program Kur’an tilavetiyle başladı. Daha sonra dualar edilen programda şehirler rahmet ve minnetle yad edildi.

“Şehidin emanetine sahip çıkmalıyız”

"Bugün bu ülkede neye sahipsek bu şehitlerimiz sayesindedir” diyen AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek şehit aileleri ve yakınlarına teşekkür etti. Çiçek, “Yüzyıllardır yaşadığımız topraklar zor bir coğrafyadır. Ancak güçlü olanlar bu topraklarda yaşayabilmiş, zayıf olanlar ise tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Lakin bizler bu coğrafyanın ebedi sakinleriyiz. Bu da siz değerli annelerin babaların yetiştirdiği ulvi evlatlar sayesindedir” dedi.

“15 Temmuz’u unutmamalı ve unutturmamalıyız” ifadelerini kullanan Çiçek, “Bizler inanıyoruz ki, şahadet şerbetini içen kahramanlarımız ölmediler. Onlar Peygamber Efendimize komşu oldular. Onların bize ihtiyacı yok asıl bizim onlara ihtiyacı ve borcu var. O borç, 15 Temmuz gecesi uğruna can verdikleri davaya sahip çıkmak, emanetlerine minnet duymak ve vatana millette, demokrasiye sahip çıkmaktır. İnşallah onların emanetlerine sahip çıkacağız. Allah bütün şehitlerimizden ve siz değerli ailelerinden razı olsun” diye konuştu.

“Onlar kahramanlarımızın emaneti”

Misafirlerine katılımları için teşekkürlerini ileten Başkan Tuna da, “Sizler dinini, vatanını, milletini, sevdiklerini muhafaza etmek için aziz canını Allah’a teslim etmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Bizim için kıymetli olan sizlerle bu önemli ve anlamlı günlerde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Menfur darbe girişiminin yıldönümünde rahmet dua ve minnetle andığımız aziz şehitlerimize ben Allah’tan rahmet diliyorum. Siz değerleri ailelerine de Allah’tan sabır diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Tuna’nın ev sahipliği yaptığı programa AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Etimesgut Kaymakamı ve Sincan Kaymakam Vekili Fuat Gürel, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı katıldı.

Sincan’da demokrasi nöbetine devam ediyor

Sincan Belediyesi 15 Temmuz anma etkinlikleri akşam saatlerinde de devam etti. Lale Meydanı’nı dolduran binlerce Sincanlı bir sene önce darbeye dur dediği yerde yeniden bir araya geldi. Nöbete AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da eşlik etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 15 Temmuz şehitleri minnetle yad edildi. Gazilere bir kez daha şükranlar sunuldu. Duaların ve temennilerin ardından şair tv programcısı Serdar Tuncer de hazırladığı özel programla duygu dolu anlar yaşattı.

“Meydanları boş bırakmayacağız”

Hemşerileriyle beraber demokrasi nöbetine devam eden Sincan Belediye Başkanı Tuna “Bu millet, vatan uğruna şehit olacak evlatları her zaman doğuracaktır. Bu vatanın toprağına göz diken, bu milletin huzurunu bozan; birliğine, dirliğine göz diken herkes memleketin bütün fertlerini karşısında bulacaktır. Bizler 15 Temmuz’da ve ondan sonraki günlerde olduğu gibi bugün de meydanlarda olmaya vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” sözlerini aktardı.