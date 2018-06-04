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04 Haziran 2018 14:00

Sincan Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’yı ağırladı

Sincan’da Ramazan bir başka yaşanıyor.

Sincan Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna’yı ağırladı

04 Haziran 2018 14:00

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her akşam vatandaşların iftar sofralarına konuk oluyor. Bu hafta sonu da Başkan Ercan ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincan halkıyla buluştu, Gökçek Mahalle Muhtarlığının düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Lale Camii’nde teravih namazı kılan Başkan Ercan ve Başkan Tuna vatandaşlarla bol bol sohbet etti.


Sincan hafta sonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı ağırladı. Gökçek Mahalle Muhtarlığının düzenlediği iftar yemeğine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Başkan Tuna, Ramazan etkinlikleri kapsamında Lale Meydanı’nda sahne alan Mustafa Yıldızdoğan’ı dinledi.



“24 Haziran’da Sincan en güzel cevabı verecek”


Sincan halkına seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Başkan Tuna, “24 Haziran tarihi sıradan bir seçim değil ülkemizin geleceği, milletin bekasının bir tarihidir. Sincan’ın Türkiye’nin dışarda ve içerdeki düşmanlarına ders vereceğine inanıyoruz.” diye konuştu.



“24 Haziran’da düşmanlar çatlayacak”


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da “Birlik ve beraberliğimiz düşman çatlatıyor. İnşallah 24 Haziran’da da tüm düşmanlara dersini vereceğiz. Tüm Türkiye düşmanlarını çatlatacağız.” sözleriyle 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.




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