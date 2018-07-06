Sincan Evcil Hayvanlar Parkında geyikler yavruladı

Ankaralıların uğrak noktası olan ve 47 çeşit hayvan barındırıp B-sınıfı statüsünde yer alan Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı’nda 10 yeni geyik yavrusu dünyaya geldi. 53 bin dönümlük alanda mesire yerlerinden spor kompleksi ve düğün salonuna kadar birçok farklı mekanın yer aldığı Sincan Evcil Hayvanlar Parkı, okulların kapanmasıyla çocukların aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirdiği adreslerden de biri. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren park, dünyaya gözlerini yeni açan 5 ala geyik, 4 benekli ala geyik ve 1 kızıl geyik yavrusu ile daha da renklendi. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği 10 geyik yavrusu, tüm gün anneleriyle birlikte vakit geçirirken, çocukların da ilgi odağı oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı’nın Ankaralıların birçoğu tarafından bilinmediğine dikkat çekerek, yaz aylarında özellikle çocukların hayvanları yakından tanıması ve sevmesi için ailelere çocuklarını getirmeleri çağrısında bulundu.Hayvanların çok iyi şartlarda bakıldığını belirten Şener, parkın 24 saat ziyarete açık ve ücretsiz olduğunu belirterek, ’’69 türe kadar hayvan barındıran Hayvanat Bahçeleri B sınıfı olarak, 69’dan fazla tür barındıran Hayvanat Bahçeleri ise A sınıfı olarak adlandırılıyor. Sincan’da bulunan Evcil Hayvanlar Parkımız B sınıfı bir hayvanat bahçesi. İçerisinde 47 türden 585 hayvan bulunuyor. Cüce geyiklerimiz, pony atlarımız, Flamingolar hatta nesli tükenmekte olan Ankara kedilerimiz var’ ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde mevcut hayvanların dışında 5 veya 6 tür hayvan çeşidini daha getirmeyi düşündüklerini, bunların arasında deve, yak ve maymun türlerinin olmasını planladıklarını ifade eden Şener, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’ndaki hayvanlardan bazılarının da LÖSEV, Kanserle Savaş Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına rehabilitasyon amaçlı verildiğini de söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, hayvan sayısındaki artış oranına göre bazı hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile görüşerek, doğal yaşam parklarında doğaya bırakıyor.