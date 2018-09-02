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02 Eylül 2018 11:04

Sincan Evcil Hayvanlar Parkının yeni üyeleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Evcil Hayvanlar Parkına yeni üyeler eklendi.

Sincan Evcil Hayvanlar Parkının yeni üyeleri

02 Eylül 2018 11:04


Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nın barındırma koşullarını daha da elverişli hale getirip, hayvan çeşitliliğini artırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 53 dönümlük bir alana kurulu olan parkı 80 dönüme çıkarıp, "Sincan Hayvanat Bahçesi ve Mesire Alanı" adıyla B sınıfı bir hayvanat bahçesine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni üyelerin gelmesiyle daha önce 583 hayvana ev sahipliği yapan parkta hayvan varlığı 600’e ulaşırken, tür sayısı da 48’den 53’e yükseldi. Aralarında beyaz kuğu, deve, rakun, beyaz sülün ve altın sülünün olduğu yeni hayvanlar Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri oldu.


Başkentlilerin sıcak yaz günlerinde çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’nın ünü ise yurt dışına kadar ulaşmış durumda. Parktaki hayvan çeşitliliğinin artmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yeri haline dönüşen parka yurt dışından gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Parkı çocuğuyla birlikte ziyaret eden Nurettin Çağlar, "İtalya’dan geliyorum. Çocuğum buradaki hayvanat bahçesini merak ediyordu, buradaki çeşitli hayvanları görmüş oldu ve çok mutlu oldu. Çocuğuma hayvan sevgisini aşılamak için çok güzel bir fırsat. Burada ailemle keyifli vakit geçirdik. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




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