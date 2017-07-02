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02 Temmuz 2017 11:50

Sincan Güngörmüşler Konağı binlerce misafir ağırlıyor

Sincan Belediyesi tarafından büyüklerin hizmetine sunulan Güngörmüşler Konağı her gün binlerce misafiri ağırlıyor.

Sincan Güngörmüşler Konağı binlerce misafir ağırlıyor

02 Temmuz 2017 11:50


Sincan’ın simgesi haline gelen Güngörmüşler Konaklarına ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle güngörmüş geçirmiş büyüklerin yoğun ilgi gösterdiği Güngörmüşler Konağı’nda her gün binlerce misafir ağırlanıyor. Güzel dostlukların kurulduğu Güngörmüşler Konaklarında güngörmüşler ferah bir ortamda çayını yudumlarken gazete veya kitap okuyabiliyor. Konağın her köşesinde tadına doyulmaz sohbetler yapılırken, kuş cıvıltıları ve klasik Türk musikisi de güngörmüşlere şehir içinde huzurlu bir ortam sağlıyor.


Sincan Belediyesinin kendilerine sağladığı bu imkandan oldukça memnun olan güngörmüşler, eskiden vakit geçirmek için böyle nezih bir ortam bulmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Güngörmüşler Konağının müdavimlerinden olan 75 yaşındaki Bekir İsbir, “Eskiden köşe bucak yer ararken şimdi evden dışarı çıktığımızda gideceğimiz adres değişmiyor. Artık havanın sıcak veya soğuk olması mühim değil, biz burada bizim dilimizden anlayan dostlarla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu güzel imkânı sunan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya çok teşekkür ederim” dedi.


Sincan Belediyesinin onları unutmadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 68 yaşındaki Kazım Kaya ise, “Bizler burada kendi evimizdeki huzuru yaşıyoruz. Yeri geliyor acılarımızı, yeri geliyor sevincimizi paylaşıyoruz. Belediye Başkanımıza ben tüm akranlarım ve kendim adına teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.




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