Sincan Lale Anaokulu yurt dışından konukları ağırladı

Sincan Lale Anaokulunun ortak olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği Ulusal Ajans tarafından kabul edilen "Open Your Minds Through Games " adlı Erasmus+KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında 6 ülkeden Proje Ortakları ile Ulus Ötesi 3. Toplantısı, Türkiye’de gerçekleştirildi. Fransa’nın koordinatörlüğünde Bulgaristan, Estonya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere toplam 7 ortaktan oluşan Erasmus+KA219 Projesi’nin 3. toplantısı, 6-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında yurt dışından gelen misafirlerle proje toplantısı, okul ziyareti, okul etkinlikleri, kültür ve sanat tanıtımları, Erasmus Gecesi düzenlenerek Türkiye en iyi şekilde tanıtıldı.