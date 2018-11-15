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Sincan OSB-Yenikent arasındaki yol genişletme çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafını yeni yollarla donatmaya, mevcut yolları yenilemeye ve ihtiyaç bulunan bölgelerdeki yolları genişletmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir tarafını yeni yollarla donatmaya, mevcut yolları yenilemeye ve ihtiyaç bulunan bölgelerdeki yolları genişletmeye devam ediyor.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın çalışmalarını yakından takip ettiği ve incelemelerde bulunduğu yeni yol genişletme çalışmalarından biri de Yenikent'i Sincan OSB'ye bağlayan bulvar.


8 şeritli bulvar


Hafta sonları futbol maçlarının yapıldığı günlerde trafik yoğunluğunun daha fazla yaşandığı Ayaş Yolu üzerinde yol genişletme çalışmaları,7/24 esasına dayalı olarak hızla ilerliyor.


Yenikent'i Sincan OSB'ye bağlayan bulvarın genişletme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayıp, Yenikent'teki Melih Gökçek Bulvarı'nda sonlanan mevcut 2 gidiş-2 geliş yolu, 4 gidiş-4 geliş olmak üzere 8 şerit olacak şekilde genişletiyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 15 araç ile birlikte çalışmalara aralıksız devam ediyor.


Trafik rahatlayacak


Toplamda 5 bin 400 metrelik uzunlukta ve üzerinde geçiş köprülerinin yer aldığı yolun baştan sona genişletileceği belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, “Çalışmalar kapsamında 5 adet menfez inşaatı gerçekleştirilecek. Özellikle hafta sonlarında Yenikent ASAŞ Stadı'ndaki maçlar nedeniyle büyük yoğunluk oluşuyor. Bunun dışında Ayaş ve Beypazarı'ndan gelen vatandaşlarımız da eklenince trafikte bekleme süresi artıyor. Biz de bunun önüne geçilmesi adına yolu iki kat büyütüyoruz. Trafik rahatlayacak” bilgisini paylaştılar.


Başkan Tuna'dan bitirin talimatı


Başkent'in dört bir tarafında devam eden yeni yol ve kavşak çalışmalarıyla yakından ilgilenen ve Yenikent yol çalışmalarını denetleyerek bir an önce bitirilmesi talimatını veren Başkan Tuna, vatandaşların ulaşım konusundaki taleplerini tek tek hayata geçiriyor.


Yol üzerinde yer alan askeri bölge nedeniyle önümüzdeki günlerde protokol imzalanacağını ifade eden yetkililer, protokolün ardından yol genişletme çalışmalarının hızlandırılacağını söylediler.

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