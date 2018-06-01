Sincan Ramazan’da ünlüleri ağırlıyor

Her akşam ünlü isimlerin ağırlandığı Lale Meydanında bu kez Ahmet Özhan sahne aldı.

Sincan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ramazan’ın 16. Gününde Ahmet Özhan şarkılarını Sincan halkı için seslendirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Özhan’ı ilgiyle dinledi. Programın ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kültür Çadırına geçti, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ercan 24 Haziran’ın önemli bir eşik olduğunu vurgulayarak, Sincan halkından dua ve desteklerini istedi.