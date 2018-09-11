Sincan Saraycık GÖB Kentsel Dönüşüm Projesi TOKİ kura çekilişi

3 gün sürecek programın açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve TOKİ Başkan yardımcısı Ömer Bulut katıldı.

Sincan Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 10.10.2014 tarihinde imzalanan protokol ile çalışmalarına devam edilen Sincan Saraycık GÖB Kentsel Dönüşüm projesi” kapsamında hak sahipleri için kura çekilişi noter huzurunda başladı. Kura çekilişini gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşların hayallerine ortak oldu.

“Saraycık sosyal çöküntü alanı olmaktan çıktı”

Açılış konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Örnek teşkil eden bir uygulama ile Saraycık yeniden ayağa kalktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da çok emek sarf etti. Desteklerinden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sincan Saraycık GÖB Kentsel Dönüşüm projesi” kapsamında bölgedeki planlama ve projelendirme çalışmaları neticesinde 1. Bölge 1.etapta 966 konut, 14 iş yeri, 1 cami; 1. Bölge 2. Etapta 979 konut, 12 iş yeri 1 cami ve 1 ilköğretim okulu,1. Bölge 3. Etapta 822 konut, 8 iş yeri, 1 cami; 2.bölge 1.etapta 1000 konut,9 iş yeri,; 2. Bölge 2.etapta 891 konut,12 iş yeri , 1 cami; 3. Bölge 1.etapta 541 konut, 10 iş yeri,1 cami ve 1 imam Hatip Lisesi, 3. Bölge 2. Etapta 502 konut olmak üzere toplam 5701 konut , 65 ticaret , 2 okul ve 5 cami inşaatı çalışmaları devam etmektedir.