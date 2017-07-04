Sincan Yağlı Güreşleri 8 Temmuz’da yapılacak

Başpehlivanları er meydanında buluşturacak olan Sincan Belediyesi, bu sene de büyük bir organizasyona imza atacak. 340 sporcunun katılacağı Sincan Yağlı Güreşleri, 8 Temmuz Cumartesi günü Sincan Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Sincan’da yiğitler er meydanına çıkacak. Sincan Belediyesi tarafından bu sene dokuzuncusu düzenlenecek organizasyon ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen sporcuları er meydanında buluşturacak. Yaklaşık 13 siklette 340 sporcunun rekabet edeceği etkinlik göz kamaştıracak. Türkiye’nin en ünlü 20 başpehlivanı tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesi son sınavını Sincan Yağlı Güreşlerinde verecek. Kıyasıya mücadelenin olacağı Sincan Yağlı Güreşleri’nde onlarca başpehlivan kispetlerini giyerek güreş severleri güreşe doyuracak. Başpehlivanlık için yarışacak isimlerin de yavaş yavaş belli olduğu organizasyonda; Mehmet Yeşilyeşil, Süleyman Aykırı, Faruk Akkoyun, Hüseyin Demir, Mahmut Kavakçı, Ünal Kahraman ve Hamza Köseoğlu gibi güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış pehlivanlar Sincanlıları peşrevle selamlayacak. Bu yıl başpehlivanın kim olacağı sorusunun cevabı ise 8 Temmuz Cumartesi günü belli olacak. Sincan Yağlı Güreşleri, Sincan Şehir Stadyumu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Yağlı güreşlerin toplumsal önemine değinen Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yağlı güreşlerin milli ve manevi değerlerle iç içe olduğunu ifade etti. Başkan Tuna “Ata sporumuz olan yağlı güreşler kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Osmanlıdan günümüze birçok pehlivan bizi uluslararası platformlarda temsil etmiştir. Koca Yusuflar, Kara Ahmetler, Adalılar, Kurtdereliler ve daha birçok pehlivan Avrupa ve Amerika’ya manevi duyguların birleştirdiği güçle müsabaka yapmaya gitmişlerdir. Bizler işte o ecdadın torunları olarak yeni Koca Yusuflar, genç Kurtdereliler yetiştirmeli ve onlara destek olmalıyız. Biz Sincan Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde Sincan Yağlı Güreşleri ile inşallah bu değerimizi yeni nesillere anlatacak ve aktaracağız” ifadelerinde bulundu.