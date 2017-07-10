Sincan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ünal Kahraman oldu

Sincan Şehir Stadyumu 20’si başpehlivan, 340 yağlı güreşçinin kıran kırana mücadelelerine sahne olurken, finalde Ünal Kahraman rakibi Faruk Akkoyun’u yenerek başpehlivan oldu.

Sincan Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Sincan Yağlı Güreşleri, 340 yağlı güreşçinin kıran kırana mücadeleleriyle gerçekleştirildi. 20 pehlivanın başpehlivanlık için yarıştığı müsabakaları; Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç ve binlerce güreş sever izledi.

340 sporcu 13 sıklet

Sincan Yağlı Güreşleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının konseri sonrası okunan Kur’an tilavetiyle başladı. Şölen havasında geçen organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, er meydanına gelen tüm sporculara başarılar diledi. Sincan Şehir Stadyumu’nda düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan, baş altı, büyük orta, küçük boy, küçük orta, deste, tozkoparan, teşvik ve minik dallarında toplam 340 sporcu, 13 sıklette kıran kırana mücadele etti.

Demokrasi şehitleri unutulmadı

Etkinlikte FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kahramanlar da unutulmadı. Tribünlerde Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” ve “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum” mesajları dikkat çekerken azizi şehitlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kırkpınar baş cazgırlarından Tokur Mehmet de manileri ile 15 Temmuz’u ve aziz şehitlerimizi andı.

Ünal Kahraman başpehlivan oldu

Gün boyunca devam eden ve yüzlerce güreş severin takip ettiği müsabakalarda, miniklerden başpehlivanlığa kadar tüm kategorilerde büyük çekişme yaşandı. Finalde rakibi Faruk Akkoyun’u yenen Ünal Kahraman başpehlivan oldu. Dereceye giren başpehlivanlara madalyalarını Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç verdi.