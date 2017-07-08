Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 17:57

Sincan Yağlı Güreşleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

9.

Sincan Yağlı Güreşleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

08 Temmuz 2017 17:57

Sincan Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu.


Sincan Belediyesi tarafından bu sene 9’uncusu düzenlenen Sincan Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kategorilerinde şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Sincan Şehir Stadı’nda düzenlenen müsabakaları izlemek isteyen binlerce güreşsever saatler öncesinden stadı doldurdu.


Şölen havasında geçen organizasyonda yağlı güreşlerde başpehlivan, baş altı, büyük orta, küçük boy, küçük orta, deste, tozkoparan, teşvik ve minik dallarında toplam 340 sporcu yer aldı. Etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar da unutulmadı. Tribünlerde Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” ve “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum” mesajları dikkat çekti.



“Vatandaşımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz”


Güreş müsabakalarını Protokol tribününden takip eden Sincan Belediye Başkanı Tuna, Sincan’da geleneksel hale gelen güreş müsabakalarının gelecek nesillere aktarılması noktasında önemine işaret ederek, “Tabii bu ata sporumuz. Biz de belediye olarak üstümüze düşeni yaptık. Gördüğünüz gibi halkımızın bu spora yoğun ilgisi var. Gençlerimizin de bu ata sporunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Vatandaşımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmış olacağız“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!