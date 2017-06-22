Sincan’da bayram denetimleri

Bu bayramda da özellikle gıda sektöründe hizmet veren işletmelere yapılan denetimler artırılırken, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği yerlerin hijyeni için yapılan temizlik çalışmalarına da hız verildi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Sincan Belediyesi denetimlerini arttırdı. Bayramın tatlı koşturmacası içerisinde alışveriş yapan vatandaşlar, belediye ekipleri sayesinde güvenli ve rahat alışverişin tadını çıkarıyor. Sincan Belediyesi, bayramda da huzurlu ve mutlu bir ortam oluşturmanın çabası içinde çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Vatandaşın sağlığı için hizmet veren belediye, bayram hazırlığı için ilgili birimleri alarma geçirdi.

Temizliğin öncelik koşul olduğu ilçede, cadde ve sokakların temizlikleri rutin bir şekilde devam ederken bayram namazı içinse camilerin temizliklerine başlandı. Camileri belli aralıklarla temizleyen ekipler, bayram namazı öncesinde de Sincan genelinde 132 cami ve mescidi temizledi. İlçede bulunan camilerin iç ve dış temizliğinin yanı sıra ekipler mezarlıklarda da temizlik çalışması yaparak bayrama hazır hale getirdi. Ayrıca Sincan Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara ücretsiz servislerle hizmet veriyor. Bayram süresince talep ve şikayetlerini iletmek isteyen tüm vatandaşlar 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren olan 444 4 762 numaralı telefondan çözüm merkezini arayarak taleplerini iletebilecek.

İlçe zabıta ekipleri de denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle gıda sektöründe hizmet veren işletmelere sıkı denetimlerde bulunan ekipler, özellikle ilçedeki tatlı imalathanelerini denetledi. Tatlı üretimi yapan ve bayram dolayısı ile yoğun bir mesai içerisindeki imalathanelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Halkın sağlığı için zararlı olabilecek ortamlarda üretim yapan işletmelere ceza yazan Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, imalathanelerin üretim ve saklama aşamalarında temizlik kurallarına uyup uymadığını tespit etti.

Sincanlıların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyen Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Şehrimizde vatandaşın işini kolaylaştırmak için imkanlarımız dahilinde çalışmaya ve onlara en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu mübarek Ramazan Bayramı’nı en iyi şekilde geçirmek hepimize nasip olur. Ramazan Bayramı’nın milletimize, devletimize birlik ve huzur getirmesi temennisiyle, hayırlı bayramlar” ifadelerinde bulundu.