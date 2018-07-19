Sincan’da çocuklar camilere güle oynaya gidiyor

Karagöz-Hacivat, semazen kukla gösterisi ve çeşitli yarışmalarla çocuklar hem dini bilgileri öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı “Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” projesine bir destek de Sincan Belediyesinden geldi. Sincan Belediyesi, camilerde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların camiye olan ilgi ve sevgisini artırmayı amaçlıyor. İlçedeki tüm camilerde çocuk ve gençlere Kur’an eğitimi, ibadet, ahlak gibi dini bilgiler veriliyor. Gün içinde aynı zamanda Karagöz-Hacivat, semazen kukla gösterisi ve çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Böylece camilerde açılan yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler, dini bilgileri ve Kur’an-ı Kerim’i severek öğreniyor.

Çocuklarının dini eğitim almasını isteyen veliler, Sincan Belediyesinin uygulaması sayesinde çocuklarının camilere güle oynaya gittiğini belirterek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti. Ercan, “İlçemizdeki camilerde uygulamaya başladığımız etkinliklerle çocuklarımıza küçük yaşlarda cami alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız camilerin de bereketidir. Bu vesile ile projemize destek veren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.