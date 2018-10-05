Sincan'da ''doğum öncesi ve sonrası annelik'' eğitimi

Yaptığı her hizmette aile biriminin önemini hissettiren Sincan Belediyesi, hamilelik sürecindeki anne adaylarına da destek oluyor. Doğum öncesi ve sonrasında daha bilinçli olmaları için anne adaylarına eğitim veriliyor. Eğitim sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarına sertifika veriliyor. Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi iş birliği ile düzenlenen eğitimlerde anneler doğum öncesi ve sonrasına hazırlanıyor. Eğitimlerde hamilelikte beslenme, anne-baba ve bebek iletişimi, doğum sonrası takip, anne sütü ve önemi, lohusalık dönemi üzerinde duruluyor.

İlki Nene Hatun Konağı'nda düzenlenen ''doğum öncesi ve sonrası annelik'' eğitimine anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren anne adayları, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini iletti. Eğitim programlarının ardından anne adaylarına Sağlık Bakanlığı tarafından katılım sertifikaları verildi.

Eğitimler belirli aralıklarla tüm konaklarda verilmeye devam edecek.