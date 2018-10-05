İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan'da ''doğum öncesi ve sonrası annelik'' eğitimi

Sincan Belediyesi, doğum öncesi ve sonrasında daha bilinçli olmaları için anne adaylarına eğitim veriyor.


Yaptığı her hizmette aile biriminin önemini hissettiren Sincan Belediyesi, hamilelik sürecindeki anne adaylarına da destek oluyor. Doğum öncesi ve sonrasında daha bilinçli olmaları için anne adaylarına eğitim veriliyor. Eğitim sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarına sertifika veriliyor. Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi iş birliği ile düzenlenen eğitimlerde anneler doğum öncesi ve sonrasına hazırlanıyor. Eğitimlerde hamilelikte beslenme, anne-baba ve bebek iletişimi, doğum sonrası takip, anne sütü ve önemi, lohusalık dönemi üzerinde duruluyor.


İlki Nene Hatun Konağı'nda düzenlenen ''doğum öncesi ve sonrası annelik'' eğitimine anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren anne adayları, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini iletti. Eğitim programlarının ardından anne adaylarına Sağlık Bakanlığı tarafından katılım sertifikaları verildi.


Eğitimler belirli aralıklarla tüm konaklarda verilmeye devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.