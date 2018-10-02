Sincan'da “Dünya Çocuk Günü” kutlandı

Sincan'da “Dünya Çocuk Günü” coşkusu yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Lale Konferans salonunda çocuklar için tiyatro oyunu sahnelenirken, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da oyun çıkışı çocukları sevindirdi.

Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan "Dünya Çocuk Günü" vesilesiyle Sincan Belediyesi çocuklar için etkinlik düzenledi. Sincan'da çocuklar, gönüllerince eğlenerek “Dünya Çocuk Günü”nü doyasıya kutladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi çocuklar için “Ben Kukla değilim” adlı oyunu Lale konferans salonunda sergiledi. Bol bol şarkı söyleyip dans eden çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Aileler etkinlikten memnun

Çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise etkinlikten oldukça memnun kaldı. Aileler, "Belediyemiz tarafından çocuklarımız için böyle güzel faaliyetlerin olması bizi de mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Murat Ercan'a teşekkür ediyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Her şey çocuklarımızın geleceği için"

Tiyatro gösterisinin ardından çocukları çıkışta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan karşıladı. Başkan Ercan çocuklarla hem sohbet etti hem de hediyeler dağıtarak onları sevindirdi. "Her şey geleceğe umutla bakan çocuklarımız için" diyen Başkan Ercan, "Çocuklarımızın barış ve güven ortamında büyümelerini sağlamak biz büyüklerin sorumluluğudur. Üstümüze düşen sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu vesile ile ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum" diye konuştu.

Sincan Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam edecek

Çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi, çocuklar için çeşitli faaliyetlerini sürdürüyor. Ekim ayı boyunca Lale konferans salonunda çocuk oyunları ücretsiz olarak minik seyircileriyle buluşmaya devam edecek.