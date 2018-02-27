Sincan’da kahraman Mehmetçik için selam ve dua gecesi düzenlendi

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi”, binleri aynı duygu etrafında topladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve binlerce vatandaş katıldı. Bahri Özüpek’in sunuculuğunu yaptığı program, Ahmet Hamdi Akseki İmam Hatibi Hafız Ali Tel’in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisinde korkusuz Mehmetçiğin yazdığı destan bir kez daha anlatıldı. Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi olan Musa Özalkan‘ın ailesinin röportajlarına da yer verilen sinevizyon gösterisi vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Programda şehitleri yad eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Sincan Belediye Başkanımıza bu hassas ve maneviyat yüklü programı hazırladığı için teşekkür ederim. Bizler bugün ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek tek bir amaç uğruna aynı hedef uğrunda toplandık. Gözünü sakınmayan cesur yiğitlerimizden Allah razı olsun, buradaki kahraman Musamızın ailesine binlerce kez şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden böyle vatan evladı yetiştirdiğiniz için razı olsun” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın basit bir operasyon olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, “Bizler büyük bir mücadelenin içindeyiz. Bu hak ile batılın, hilal ile hacın, iman ile küfrün savaşıdır. İnşallah bizler bu mücadeleden zaferle ayrılacağız. Kanını vatan için döken kahramanlarımız sayesinde bizler bir karış toprakta bile hain barındırmayacağız. Maneviyatın iliklerimize kadar hissedildiği bugünde bizlere bu programı hazırlayan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da şehitleri rahmet ve minnetle andı. Başkan Tuna, ”Bugün hep beraber birlikte Afrin’de, Fırat’ta ve vatanın her köşesinde canını veren şehitlerimiz için bir aradayız. Ben bu duygu yüklü programı hazırlayan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birliğimiz, dirliğimiz devam edecek. Ben bütün şehitlerimizden Allah razı olsun, gazilerimize acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Güvenlik Politikaları Uzmanı-Yazar Mete Yarar, programda gözlemlerini ve hatıralarını Sincanlılarla paylaştı. Tüyleri diken diken eden sohbetiyle Yarar, şehit Musa Özalkan’ın ailesine teşekkür etti. Yarar, “Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bugün Musamızın babasını, abisini görünce kendisinin neden bu mertebeye nail olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü böyle bir aileden böyle bir yiğidin çıkması tesadüf olamaz. Sizlerin yetiştirdiği bir evlattan başka bir şey bekleyemezdik. 2008 yılından itibaren birçok görevde başarıyla mücadele eden Musamız sadece canını vermedi, malını da hiç tanımadığı, hiç görmediği yetimlere bıraktı. Allah böyle vakur bir evladı yetiştiren sizlerden razı olsun. Sizler elleri öpülesi, baş tacı insanlarsınız” dedi.

“Milli ruh zirve yaptı”

Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şunları kaydetti:

“Bizi yıkamayacaklar, artık eski Türkiye yok. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yükselen milli birlik ve beraberlik ruhu sınır ötesi operasyonlar sayesinde zirve yaptı. Bizler bugün o ruh ile bir aradayız” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi olan Musa Özalkan’ın babaevinin Sincan ilçesinde olduğunu anımsatan Başkan Ercan, "Her kesimden vatandaşımız bir şeyler yapmak istedi. Her gelen başkanım biz ne yapabiliriz dedi. Biz de Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu ’selam ve dua gecesini tertip ettik" diye konuştu.

Afrin’in ilk şehidi olan Musa Özalkan’ın ailesine şükranlarını sunan Ercan, “Ben Selahaddin amcama binlerce, on binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Siz bize Musamızın emanetisiniz, sizin isteğiniz bize emir. Artık on binler sizin evladınız. Böyle bir yiğidi, böyle bir vatan evladını yetiştiren sizlerden Allah razı olsun, ne yapsak hakkını ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Şehit Musa Özalkan’ın babası Selahaddin Özalkan’a Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye edildi. Vakur duruşuyla salonda dakikalarca alkışlanan Özalkan, “Ankara’nın Ömer Halisleri, İzmir’in Fethileri, Sincan’ın da Musaları da olduğu sürece bu vatana bir şey olmaz” vurgusunu yaptı. Programın sonunda sanatçı Uğur Işılak’ın söylediği kahramanlık türkülerine Sincanlılar eşlik etti.