Sincan'da kıraathane buluşmaları başladı

Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'nde “Kıraathane Buluşmaları” düzenleniyor. Her perşembe günü farklı konukları ağırlamaya hazırlanan “Kıraathane Buluşmaları” programının ilk konuşmacısı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan oldu. Başkan Ercan gençlerle kültür sohbeti yaptı, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Sincan halkının sohbet edip, kitap okuduğu; öğrencilerin ders çalışmasına imkan sağlayan Millet Kıraathanesi her perşembe “Kıraathane Buluşmaları”na da ev sahipliği yapacak. Kıraathane buluşmalarının ilki bu hafta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile başladı. Çay ve kek ikramları eşliğinde Başkan Ercan gençlerle uzun uzun hasbihal etti.

Başkan Ercan derin tarih bilgisini gençlere aktardı. Konuşmasında milli ve yerlilik vurgusu yapan Başkan Ercan tarihten örnekler vererek güncel olaylara ilişkin gençleri bilgilendirdi.

Başkan Ercan gençlerin siyasete aktif olarak katılması gerektiğinin altını da özenle çizdi. Başkan Ercan, “Gençler geleceğimizin teminatı. Gençlerimize eğitim, kültür ve sosyal alanda ne kadar katkı sağlayabilirsek o kadar topluma hizmet etmiş oluruz. İlerde siyasette, yönetimde, teknik alanda her yerde olacaksınız. İyi yetişmiş bireyler olarak vatana, millete hizmet edeceksiniz.” diye konuştu.

Başkan Ercan gençlere önemli tavsiyelerde de bulundu; grup dayanışması, dostluk ve vefa vurgusu yaptı. Başkan Ercan, “Benden bir abi tavsiyesi; dünyalık olan her şey dünyada kalır. Dünyayı araç olarak görüp o aracı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Dünyalık meseleler sizin arkadaşlığınıza zarar vermesin. Özür dilemeyi de bilmek gerekir. Kimse özür dilediğinde küçülmez.” şeklinde konuştu.

Başkan Ercan Millet Kıraathanesi'nde 7/ 24 açık olan etüt merkezini de ziyaret etti. Merkezde ders çalışan gençlere başarılar diledi.

Kıraathane her perşembe bir konuk ağırlayacak

Başkan Ercan'la başlayan “Kıraathane Buluşmaları” her hafta perşembe günü devam edecek. Siyasetçilerden edebiyatçılara, yazarlardan sanatçılara kadar her alanda uzman konukları ağırlayacak.