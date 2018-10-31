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Sincan'da Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak Millet Kıraathanesi, Sincan’da da açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak Millet Kıraathanesi, Sincan'da da açıldı.


Sincan Belediyesi Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete sunulan Sincan Millet Kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı. Evliya Çelebi Kültür Merkezi'nde bir kütüphane, Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi'nde de bir kütüphane ve Millet Kıraathanesi Sincan halkının hizmetine sunuldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ev sahipliğindeki açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ve çok sayıda bürokrat katıldı.


Açılışta konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan'ı kültür ve sanat şehri yapmaya devam ediyoruz. Millet Kıraathanesi 7/24 hizmet verecek. Ders çalışmak isteyen, kitap okumayı seven tüm vatandaşlarımıza açık olacak” dedi.


Her alanda güncel kitapların yer aldığı Millet Kıraathanesi, 24 saat açık olacak. Vatandaşlar çay, çorba ve kek ikram edildiği ferah bir ortamda hem kitap okuyacak hem de içerisinde bulunan etüt merkezinde ders çalışma imkanı bulacak.

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