Sincan'da "Muhtarlar Günü" kutlaması

Sincan Belediyesinde ''19 Ekim Muhtarlar Günü'' dolayısıyla bir program düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Sincan Belediyesinde bir program düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla tek tek görüşen Başkan Ercan merak edilen soruları da yanıtladı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Ercan konuklarıyla yakından ilgilendi. Muhtarlık kurumunun öneminden bahseden Ercan, ''Muhtarlar mahallelerini en iyi temsil eden, hiçbir partinin gücüne dayanmadan sadece kişisel teveccühlerinden dolayı seçilen ve en fazla sevilen kişilerdir'' ifadelerini kullandı.

Programa katılan muhtarlar da, kaymakam ve Ercan'a teşekkürlerini ilettiler.

Ercan'ın ev sahipliğini yaptığı programa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Meclis Üyeleri ve Sincan ilçesine bağlı tüm mahalle muhtarları katıldı.