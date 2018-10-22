İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan'da "Muhtarlar Günü" kutlaması

Sincan Belediyesinde ’’19 Ekim Muhtarlar Günü’’ dolayısıyla bir program düzenlendi.

Sincan Belediyesinde ''19 Ekim Muhtarlar Günü'' dolayısıyla bir program düzenlendi.


19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Sincan Belediyesinde bir program düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla tek tek görüşen Başkan Ercan merak edilen soruları da yanıtladı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Ercan konuklarıyla yakından ilgilendi. Muhtarlık kurumunun öneminden bahseden Ercan, ''Muhtarlar mahallelerini en iyi temsil eden, hiçbir partinin gücüne dayanmadan sadece kişisel teveccühlerinden dolayı seçilen ve en fazla sevilen kişilerdir'' ifadelerini kullandı.


Programa katılan muhtarlar da, kaymakam ve Ercan'a teşekkürlerini ilettiler.


Ercan'ın ev sahipliğini yaptığı programa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Meclis Üyeleri ve Sincan ilçesine bağlı tüm mahalle muhtarları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.