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28 Mayıs 2018 13:04

Sincan’da Mustafa Ceceli rüzgarı esti

Sincan Belediyesi hafta sonu Mustafa Ceceli’yi Lale Meydanı’nda ağırladı.

Sincan’da Mustafa Ceceli rüzgarı esti

28 Mayıs 2018 13:04

Mustafa Ceceli birbirinden değerli eserlerini Sincan halkı için seslendirdi. Ceceli’nin yanı sıra Lale Meydanı’nda Sedat Uçan ve Abdurrahman Önül de sahne aldı.


Konser programının ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ak Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Hacı Turan Kültür çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Sahur saatine kadar vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ercan gençlerin enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ’’Ramazan’ın coşkusu ve bereketi Sincanlıların enerjisi ile birleşti. Sevgili gençler bu enerjiyi muhafaza edin ve benden de isteyin’’ ifadelerini kulllandı.


Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine değinen Turan, ’’Türkiye’nin istikbali ve istikrarı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir şekilde seçilmesi çok önemli. Bugün nasıl yanınızda isek milletvekili seçildiğimizde de yanınızda olacağız’’ diye konuştu.




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