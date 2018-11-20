Sincan'da öğrenciler arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Sincan Belediyesi, Sincan Müftülüğü ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması düzenlendi.

Sincan Belediyesi, Sincan Müftülüğü ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması yapıldı. Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Lale Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Sincan ilçe protokolü ile yarışmaya katılan okulların müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın önemine dikkat çekti. Ercan, "Bizim inancımızın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ne kadar İslam'ın içini boşaltmaya kalkan ihanet şebekesi olursa olsun biz de onlara inat kitabımızı en güzel şekilde okuyan, idrak eden nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bir elimizde Kur'an öbür elimizde bayrağımızla ilelebet bu ülke, bu millet payidar kalacaktır” diye konuştu.