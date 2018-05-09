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09 Mayıs 2018 12:36

Sincan’da ‘Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu’ düzenlendi

Sincan, "Sağlık Bakımda En İyi Olmak, Sahanın Güçlendirilmesi" konulu Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Sincan’da ‘Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu’ düzenlendi

09 Mayıs 2018 12:36


Sincan Belediyesi ve Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi işbirliği ile “Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu” düzenlendi. “Sağlık Bakımda En İyi Olmak, Sahanın Güçlendirilmesi” temalı sempozyuma TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yard. Doç. Dr. İshak Şan, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Hamidullah Türkkanı, Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Enis Sertan Şenses ile Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek katıldı.


Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, “Çok ulvi, çok kutsal bir mesleği yapan arkadaşlarımızla beraber çalışmanın biz de onurunu yaşıyoruz. Hekimler, hemşireler, teknisyenler, sekreterler, tüm sağlık çalışanları bu ordunun neferleriyiz ve birlikle sağlık hizmeti veriyoruz” dedi.



“Tebessüm et takdir edil”


Sağlık hizmetini verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkat çektiği “tebessüm” kelimesinin önemini vurgulayan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Sağlıkçılar ile siyasetçileri aynı noktada buluşturan üç özellik var. Bir tanesi temas. Sağlıkçı temas olmadan nabız ölçemez, ateş ölçemezsiniz. İkinci T ise tahammül. Üçüncü T ise tebessüm. Sağlıkçı da, siyasetçi de tebessümü ihmal etmemelidir. Bu üç T’yi yapar iseniz 2 T ile anılırsınız. Bu 2 T ise ‘takdir ve teşekkür’. 3 T yap 2 T ile anıl” diye konuştu.




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