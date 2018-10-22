İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan'da sergi heyecanı

Sincan Belediyesinin Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri Kültür Çadırında sergilendi.

Eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşayan kursiyerleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da yalnız bırakmadı.


Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesinin Hobi ve Meslek Edindirme Kursunda hafta sonu sergi heyecanı yaşandı. Özel öğrenim gören kursiyerler eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Resim, deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, Kültür Çadırı'nda görücüye çıktı.


“Umudun kanatları” büyük alkış aldı


Özel öğrenim gören öğrencilerden oluşan 'Umudun Kanatları' semazen ekibi de sema gösterileriyle ziyaretçileri büyüledi.


Başkan ercan sergiyi gezdi


Başkan Ercan, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Kursiyerleri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Ercan, “Burada sergilenen eserler imkân tanındığında neler başarabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Emek veren bütün eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.