Sincan'da sergi heyecanı

Eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşayan kursiyerleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da yalnız bırakmadı.

Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesinin Hobi ve Meslek Edindirme Kursunda hafta sonu sergi heyecanı yaşandı. Özel öğrenim gören kursiyerler eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Resim, deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri, Kültür Çadırı'nda görücüye çıktı.

“Umudun kanatları” büyük alkış aldı

Özel öğrenim gören öğrencilerden oluşan 'Umudun Kanatları' semazen ekibi de sema gösterileriyle ziyaretçileri büyüledi.

Başkan ercan sergiyi gezdi

Başkan Ercan, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Kursiyerleri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Ercan, “Burada sergilenen eserler imkân tanındığında neler başarabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Emek veren bütün eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.