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Sincan'da yaşlılar unutulmadı

Sincan Belediyesi yaşlıları unutmadı.

Belediye tarafından Yaşlılar Günü dolayısıyla Güngörmüşler konaklarında özel bir program düzenledi.


Sincan Belediyesi, güngörmüşleri "Dünya Yaşlılar Günü"nde de yalnız bırakmadı. Konaklarda yaşlılara özel "Bereket Büyüklerle Beraberdir" adlı seminer verildi. Uzman konuşmacılar güngörmüşlerle bol bol sohbet etti. Konaklarda bir yandan çaylarını yudumlayan bir yandan da hoş vakit geçiren yaşlılar hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı. Sincan Belediyesinin "Dünya Yaşlılar Günü"nde kendilerini unutmayarak böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden yaşlılar Başkan Ercan'a teşekkür etti.



"Büyüklerimiz her zaman baş tacımız"


Güngörmüşlerin rahat etmesini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Ercan "Sadece bir gün değil, her zaman büyüklerimizin yanındayız. Büyüklerimizin tecrübeleri bizlere yol göstermektedir. Tüm büyüklerimin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güngörmüş büyüklerimiz için biz de Sincan Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde çalışmaya gayret ediyoruz. İnşallah hizmetlerimizden memnun olup bize dua edersiniz" dedi.

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