Sincan’da zabıtadan Ramazan denetimi

İlçedeki fırın ve pastaneleri denetleyen ekipler, Ramazan pidelerinin gramajı ve genel hijyen kurallarına uygun olup olmadığıyla ilgili detaylı incelemelerde bulundu.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yapılan kontrol ve denetimler, Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Ekipler, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları gibi hususları kontrol ediyor.

Pastanelere tek tek bakıldı

Tatlı imalathane ve satış noktalarının denetlendiği çalışmalarda genel temizlik, boya-badana, personel kılık ve kıyafetleri, hijyen eğitim belgeleri, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri, yangın söndürme cihazları ve belgeleri, esnaf kontrol defterleri gibi detaylar tek tek incelendi.

Ramazan pidesi denetlendi

Ekipler ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan pidesi denetiminde de bulundu. Pidelerin gramajının yanı sıra, üretimi ve hijyen şartlarıyla ilgili kontroller yapıldı.

Kurallara uymayanlar uyarıldı

Hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine ceza kesildi. Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi.