Sincan’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 kişi gazdan zehirlendi

Organize Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen gaz kaçağında 7 kişi zehirlendi. Olayın yakınlarındaki bir mahallenin sakinleri, iki gündür ara ara gaz kokusu geldiğini, gözleri ve boğazlarında yanmalar yaşadıklarını söylediler.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde henüz belirlenemeyen bir noktada gaz kaçağı meydana geldi. Çalışanların çıkan yoğun gazdan etkilenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan zehirlenen 7 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede ölçüm yaptı. Gazın nereden çıktığı henüz belirlenemezken, hastaneye kaldırılan 7 kişinin bu sabah taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında bulunan Osmaniye Mahallesi sakinleri panik yaşadı. Gaz sızıntısının ara ara iki gün boyunca devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, kendilerinin de gazdan etkilendiğini, gözlerinde ve boğazlarında yanmalar yaşadıklarını anlattı. Bir mahalle sakini ise bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerin gazdan etkilendiğini ve kuruduğunu kaydetti.

Mahalle sakini Hüseyin Özdemir, akşam saatlerinde etkili bir gaz kokusu geldiğini, ardından da gözlerinde yanma başladığını söyledi. Özdemir, yetkililerin kendilerine dışarıya çıkmamaları gerektiğini söylediğini ifade etti.

Mustafa Demirci isimli vatandaş, iki günden bu yana ara ara olayların devam ettiğini, evin içinde olmalarına rağmen gözlerinin ve boğazının yanmaya başladığını kaydetti.

Satılmış Özsoy isimli vatandaş ise hem kendisinin hem de bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerin gazdan etkilendiğini belirtti. Özsoy, sabah kalktığında sebzelerin zayıf olan yapraklarının kuruduğunu, meyvelerinde dökülmeler olduğunu gördüğünü dile getirdi.