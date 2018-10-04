Sincanlı hanımlar cami ziyaretinde bulundu

Sincan Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Ankara'da bulunan camilere kültür gezisi düzenledi. Rehber eşliğinde camileri gezen Sincanlı hanımlar, camilerin tarihine ilişkin bilgi aldı.

Hanımlar Konağı misafirleri, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle Ankara'da bulunan camileri ve tarihi yerleri gezdi. Duygu dolu anlar yaşayan Sincanlı hanımlar, Hacı Bayram Camii, Millet Camii, Ahmet Hamdi Akseki Camii, Cenab-ı Ahmet Paşa Camii ile Tacettin Dergahı'nı ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hanımlar, kendilerine her anlamda destek olan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

Türk ve İslam coğrafyasında görev yapan din görevlilerinin haftasını kutlayan Başkan Ercan, “Din görevlilerimiz kutsal bir görev ifa etmektedirler. Halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm din görevlilerimizi tebrik ederim. Bu vesileyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, tüm din görevlilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” diye konuştu.