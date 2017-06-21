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21 Haziran 2017 10:01

Sincanlılar İbrahim Sadri ile buluştu

Sincan Belediyesi, Sincanlıları Ramazan akşamlarında birbirinden ünlü sanatçılar ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Sincanlılar İbrahim Sadri ile buluştu

21 Haziran 2017 10:01

Son olarak şiirin üstatlarından İbrahim Sadri Sincanlılarla buluştu.


Sincan Belediyesi, Ramazan Akşamlarıyla birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ramazan ayının huzuru ve bereketini doyasıya yaşamak isteyen Sincanlılar meydanlarda buluşuyor. Ramazan’ın ruhuna uygun programlarla Sincanlıların yüreklerine huzur serpen Belediye, birbirinden önemli sanatçıları da Sincan’da ağırlamayı sürdürüyor. Tasavvuf sanatının en önemli temsilcilerini bir araya getirerek vatandaşa unutulmaz Ramazan akşamları sunan belediye, Ahmet Özhan’ın ardından şiirin üstadı İbrahim Sadri’yi Sincanlılarla buluşturdu.


Lale Meydanı, Yenikent ve Temelli’ye dev sahneler kuran Sincan Belediyesi, her gün bir mahalleye gezici sahneler kurarak geleneksel Ramazan akşamlarını vatandaşın ayağına getiriyor. Vatandaşın programlara olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Halkımızın Ramazan akşamlarına olan yoğun katılımı bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Mübarek Ramazan ayının ruhuna yakışır, mütevazı etkinlik programlarımızla halkımızın bu ayı en güzel şekilde yaşamaları için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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