Sincanlılar Ramazan akşamları Lale Meydanı’nda

Sincan hafta sonunda da ünlü isimleri ağırladı. Esat Kabaklı ve Onur Şan türkülerini Sincan halkı için söyledi.

Sincan hafta sonunda da ünlü isimleri ağırladı. Esat Kabaklı ve Onur Şan türkülerini Sincan halkı için söyledi. Esat Kabaklı’yı dinlemeye gelenler arasında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mücahit Efe de vardı. Ercan binlerce Sincanlı ile birlikte Esat Kabaklı’yı ilgiyle dinledi.

Konser sonrasında Sincanlılara seslenen Ercan, 24 Haziran seçimlerinin vatanın ve milletin bekası için önemli bir eşik olduğunu dile getirdi. Ercan, “Allah 24 Haziran eşiğini en güzel şekilde aşmayı ve kazanımlarımızın üstüne kazanım ekleyerek gitmemizi nasip etsin. 24 Haziran seçimleri siyasetten çıkıp vatan ve milletin bekası için önemli bir eşik haline geldi. Bu yüzden biz de hassasiyeti yüksek Sincanlılar olarak üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Sincan Belediyesi bu kez sahneyi Onur Şan’a bıraktı. Esat Kabaklının ardından sahne alan ünlü Türkücü Onur Şan’a ilgi yoğundu.