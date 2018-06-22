Sincanlılar şehirlerin tarihi zenginliklerini keşfediyor

Gezinin ilk etabında 2 bin 500 kişi Çanakkale, İstanbul ve Safranbolu’yu gezdi. Geziler Kasım ayına kadar devam edecek.

Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri devam ediyor. Gruplar halinde yapılan gezilere her yıl binlerce vatandaş katılırken, Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler yerinde tanıtılıyor. Özellikle gençlerin katılımına önem veren Sincan Belediyesi, genç nesillerin tarih ve kültür miraslarımızı tanımasını ve sahip çıkmasını amaçlıyor.

20 binin üzerinde başvurunun olduğu kültür gezilerine bu yıl toplam 8 bin kişi katılacak. İlk etapta öğrencilerin de yer aldığı 2 bin 500 kişi, Çanakkale, İstanbul ve Safranbolu’yu gezerek, tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Vatandaşlar, Sincan Belediyesinin düzenlediği kültür gezilerinden memnun olurken, tarihi ve kültürel mirasları görmelerinin yanı sıra ikram ve rehber hizmeti ile de keyifli anlar yaşadı. Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen Sincanlılar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. İstanbul gezisine katılan Nazım isimli vatandaş, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı verdiği için Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ederim. Görevli arkadaşlar çok ilgiliydi. Tekne turuna katılıp hem İstanbul’u denizden gördük hem de muhteşem manzara eşliğinde yemeğimizi yedik. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Safranbolu gezisine katılan bir başka vatandaş ise gezinin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu belirterek, Sincan Belediyesine teşekkür etti.