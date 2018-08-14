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14 Ağustos 2018 11:41

Sincanlılar soruyor, Çözüm Merkezi yanıtlıyor

Sincan Belediyesi "Ulaşılabilir Belediyecilik" anlayışını benimseyerek vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve sorunlara anında çözüm üretmek için Çözüm Merkezi’ni geliştirdi.

Sincanlılar soruyor, Çözüm Merkezi yanıtlıyor

14 Ağustos 2018 11:41

7 gün 24 saat ihtiyaç ve taleplere karşılık veren Merkeze yılda 93 bin 684 çağrı, 33 bin 123 sosyal medya üzerinden soru geliyor.


Vatandaşa hizmette kaliteyi arttırmak amacıyla kurulan Çözüm Merkezi, Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor. Yenilenen sistem ile Sincan’dan gelen tüm başvurular tek bir veri tabanında işleniyor. Konular ilgili birim müdürlüklerine iletiliyor.



Sincanlılar hem telefonla hem de sosyal medya üzerinde Çözüm Merkezine 7 gün 24 saat rahatlıkla ulaşabiliyor. Telefonla şikayet ve taleplerini iletmek isteyenler 444 4 762‘yi arayabiliyor. Ayrıca vatandaşlar sosyal medya ve internet sitesi üzerinden de görüşlerini iletebiliyor. Çözüm merkezine gelen talep ve şikayetler ilgili Müdürlüklere bildiriliyor, Müdürlüklerden gelen cevap doğrultusunda vatandaşlar en kısa sürede bilgilendiriliyor. Ayrıca vatandaş eğer isterse verilen takip numarası ile Sincan Belediyesinin internet adresinde var olan, e-belediye bölümünden başvuru takibini yapabiliyor.



Günde 500 ile bin 200 soru yanıtlanıyor


Geçtiğimiz yıl çözüm merkezine 93 bin 684’ü telefon, 33 bin 123’ü internet üzerinden toplam 126 bin 807 görüş ve talep geldi. 2018 yılı ocak ayından ağustos ayına kadarki 7 aylık süreçte 81 bin 884 telefon, 28 bin 751 internet üzerinden soru yanıtlandı. Günlük veri ise 500 ile bin 200 arasında değişiyor. Vatandaşlar gün içinde her türlü taleplerini iletebiliyor. Sorular genellikle çevre düzenlenmesi, temizlik işleri, emlak hizmetleri, hukuk hizmetleri, yol çalışmaları ile tüm belediye hizmetlerine ilişkin konularda geliyor.


Ayrıca Sincan Belediyesinin yetki ve müdahalesi dışında, diğer kurumlara yönelik de talep ve şikayetler geliyor. Bu noktada vatandaşlar bilgilendirilerek ilgili kurumlara yönlendiriliyor.




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