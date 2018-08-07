Sinema Akşamları başladı

Ağustos ayı boyunca sürecek açık hava sinema günlerinin ilk gösterimi Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. "Çalgı Çengi" filminin sinemaseverlerle buluştuğu organizasyonda vatandaşlar tam bir nostalji yaşadı. Halka açık ve tamamen ücretsiz gerçekleşecek Sinema Akşamları saat 20.00’da başlıyor. Son dönemde gişede büyük başarı yakalayan filmlerin yanı sıra ağırlıklı komedi ve dram tarzı filmler Mamaklılarla buluşacak. Sıcak yaz akşamlarında Mamaklılara alternatif yaz eğlencesi sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımız aileleriyle, komşularıyla beraber farklı ve keyifli bir akşam yaşayacak" dedi.

Ücretsiz mısır ve su

Vatandaşları günün yorgunluğu ve stresinden uzaklaştıran organizasyonda, sinemaseverlere ücretsiz mısır ve su dağıtımı yapılıyor. Etkinlik çerçevesinde “Berlin Kaplanı”, “Çalgı Çengi”, “Küçük Esnaf”, “Dedemin Fişi” ve “Fetih İstanbul” filmleri Ağustos ayının sonuna kadar sinemaseverlerle buluşacak.