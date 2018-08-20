Sinema Akşamları sona erdi

Etkinlik kapsamında Mamaklılar Türk Sineması’nın en güzel örneklerini hep bir arada izlemenin keyfini çıkartırken, belediyenin ikramı olan patlamış mısır eşliğinde açık hava nostaljisini yaşadı. Her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen sinema akşamlarından son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkürlerini iletti.

Yaz aylarının vazgeçilmezi

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşen sinema günlerinde vatandaşlara alternatif yaz eğlencesi sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Geleneksel hale gelen sinema akşamları, yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Mamaklılar bu yaz da aileleri ve çocuklarıyla birlikte, vizyondaki son filmleri keyifle izledi” dedi.