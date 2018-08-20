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20 Ağustos 2018 09:27

Sinema Akşamları sona erdi

Mamak Belediyesinin düzenlediği Sinema Akşamları’nın son programı Kutludüğün Mahallesi’nde yapıldı.

Sinema Akşamları sona erdi

20 Ağustos 2018 09:27


Etkinlik kapsamında Mamaklılar Türk Sineması’nın en güzel örneklerini hep bir arada izlemenin keyfini çıkartırken, belediyenin ikramı olan patlamış mısır eşliğinde açık hava nostaljisini yaşadı. Her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen sinema akşamlarından son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkürlerini iletti.



Yaz aylarının vazgeçilmezi


Halka açık ve ücretsiz gerçekleşen sinema günlerinde vatandaşlara alternatif yaz eğlencesi sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Geleneksel hale gelen sinema akşamları, yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Mamaklılar bu yaz da aileleri ve çocuklarıyla birlikte, vizyondaki son filmleri keyifle izledi” dedi.




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