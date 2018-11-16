Sırbistan'dan yatırım çağrısı

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovıc, Ankaralı sanayicilere Sırbistan'a yatırım çağrısında bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Sırbistan Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen “Sırbistan-Türkiye Yatırım ve Potansiyel İşbirliği Fırsatları” toplantısı, ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovıc ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Sırbistan ile Türkiye arasında tarihi bağların olduğunu ve bu bağların iki ülke arasındaki iş ilişkilerine de yansıması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği Sırbistan gezisinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başladığını dile getiren Özdebir, “Gerek ikili ekonomik ilişkilerde, gerekse Türk ürünlerinin AB'ye ulaşımı açısından Sırbistan, Türkiye için kilit bir ülke. Sırbistan yatırımcılara pek çok teşvikler sunmaktadır. Bu ülkede tarım, tekstil, otomotiv yan sanayi, inşaat, enerji gibi sektörlerde firmalarımız için büyük potansiyeller mevcut. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,1 milyar dolar seviyelerinde. Bu ticaret hacminin artırılması için Ankara Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız” diye konuştu.

Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovıc ise, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaretin çok eskilere dayandığını belirten Markovic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türk yatırımcılara Sırbistan'da yatırım yapma çağrısında bulunan Markovic, “Sırbistan son 10 yılda yabancı yatırımcıların önlerini açmak için ciddi teşvik programları hayata geçirdi. Sırbistan'da güçlü bir yatırım ajansı bulunmaktadır. Bu ajans, yatırımcıları alıp tüm prosedürleri hızlı bir şekilde kendisi hallediyor. Yatırım yapması için ciddi çaba sarf ediyor. Ayrıca 2010 yılında iki ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması gereği sanayi ürünlerinin karşılıklı ithalatı gümrüksüz yapılmaktadır. Sırbistan'a yatırım yapmak isteyen Türk sanayicilere her zaman kapımız açık. Biz her türlü iş birliğine ve çalışmaya hazırız. Sırbistan'ın neresinde olursa olsun iş yapmak istediğiniz zaman beni arayın. İş kurmanız için en iyi şartları sunmaya hazırız. Türk iş adamlarını ülkeme bekliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Bozdemir, “Sırbistan'da Türk firmaları için iş imkânları” ve Bioanalyse Firması Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enver Ali Kuleoğlu ise “Sirbistan'a ihracat” hakkında birer sunum yaptılar.