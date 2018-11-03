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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristler, terör örgütünde paniğe neden oldu

Şırnak’ta bir mağarada etkisiz hale getirilen 8 terörist, terör örgütünde paniğe neden oldu.

Şırnak'ta bir mağarada etkisiz hale getirilen 8 terörist, terör örgütünde paniğe neden oldu. Örgütteki panik telsiz görüşmelerine yansıdı.


Şırnak Cudi Dağında mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, 1997 katılımlı, terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle "Turuncu Kategori"de yer alan sözde Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi. Örgüt üyeleri sözde Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarını panikle iptal edilmesini istedi.

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