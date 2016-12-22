Şırnak’ta hainlerin inlerine girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu hainlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı

TSK’dan yapılan açıklamada, 21 Aralık 2016 tarihinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 1’inci Jandarma Tugay Komando Tugay Komutanlığı ve 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin katılımıyla bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla güvenlik korucularının takviyesi alınarak Giresunumu Dağları, Ayrım ve Kovankaya Mahalleleri bölgesinde “Şehit Piyade Er İsa Nazlım Operasyonu” icra edildiği kaydedildi. Operasyonda kahraman komandoların bölgenin zor ve çetin koşullarında bölücü terör örgütü mensuplarını saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmek için ne denli fedakârca görevlerini icra ettiklerinin gözler önüne serildiği vurgulandı. Operasyonda 1 adet AK-47 boş şarjör, 1 adet şarjör kılıfı, 38 adet büyük tüp, 33 adet küçük tüp, 2 adet 60 amperlik akü, 32 adet pil, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz şarj aleti, 2 adet çadır, çok sayıda örgütsel doküman, çok sayıda tıbbi malzeme, bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.