Sivas olayları 24. yılında sergiyle anıldı

yıl dönümünde Çankaya Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin desteğiyle açılan sanatçı Mehmet Özer’in fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan olayların 24. yılında, yaşanan olayların görüntülerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. Olayların tanığı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’in objektifinden günümüze taşınan karelerden oluşan “Hasretiniz Sel, Acınız Öfke, Öfkeniz İsyan Olsun” adlı sergisi etkinlikleri destekleyen kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ölenlerin yakınlarının katılımıyla açıldı. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlayan açılışta bir konuşma yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, inançlarından dolayı insanların canının yakılmaması için adaletin yeniden tesis edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Tekçi anlayışa karşı demokratik toplumun tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalıyız" ifadelerinde bulundu.

Katılımcılara hitap eden sanatçı Özer ise yaptığı konuşmada olayların bir gün öncesinin akşamında Şair Behçet Aysan’la aralarında geçen bir anıyı aktardı. Aysan’ın “Beyaz Bir Gemidir Ölüm” adlı şiirini seslendiren “Sen bu dizeleri okurken, ben belki başka bir şehirde ölürüm” dizesi izleyenleri duygulandırdı. Sergi, 5 Temmuz’a kadar görülebilecek.