Sivil memurlar masa başı polislerin görevine talip

ESİM-SEN Genel Başkanı Sağlam yaptığı açıklamada, ülkede, terör eylemlerini gerçekleşmeden önleyebilmek veya terör eylemine anında müdahale edebilmek için sahada ve sokakta görev yapan aktif polis memurlarına daha fazla ihtiyaç duyulduğu belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu ihtiyacı dışarıdan polis alımı yaparak kapatmaktadır. Fakat Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) özel raporuna göre, Emniyet Teşkilatının merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerinde ve taşra teşkilatında olmak üzere polislerin yüzde 27.7 sinin (66 bin) yani her dört polis memurundan birisinin sivil memur eliyle gördürülmesi gereken büro işlerinde asli vazifesi dışında çalıştırılmaktadır" ifadesini kullandı.

Masa başında büro işleri yapan 66 bin polis memurun, sahada aktif şekilde asli vazifesi olan savunma ve güvenlik hizmeti veren meslektaşlarıyla aynı şekilde emniyet ve terör tazminatından yararlandığına dikkat çeken Sağlam şunları söyledi:

"Büro hizmetlerinde kullanılan polisin meslek alanlarında kullanılması ile sahada aktif çalışan polis memurlarının da iş yükünü azaltıp oluşan mesleki rahatsızlığı ortadan kaldırarak iş barışının sağlanarak daha verimli ve kaliteli hizmet sağlanması bakımından da önem arz etmektedir. Emniyet Teşkilatında büro hizmetlerinin sivilleştirilmesine ilişkin kuruma alınacak büro personeli ihtiyacının bir kısmı halen kurumda çalışın gerek eğitim ve gerekse tecrübe bakımından durumları elverişli sivil personel tarafından karşılanarak yıllardır, yükselme ve kariyer haklarından mahrum olan binlerce sivil memurun mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması hakkaniyete daha uygun olacağı, aynı zamanda hazır ve yetişmiş personelin bu alanlarda istihdam edilmesinin mali açıdan da devletimize katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz."