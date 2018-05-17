Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan Kudüs protestosu

Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması ve Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü protestolarına en sert şekilde müdahale eden İsrail’i protesto etmek için bir araya geldi. 81 ilden 350’yi aşan STK başkanlarının oluşturduğu grup, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde “Terörist devlet İsrail, Filistin’den defol” sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Semih Kıbırs, “Mübarek ramazan ayının hemen öncesinde Gazze’de Siyonistler, katil İsrail, işgalci terörist devletince masum, sivil Filistinlilere yapılan katliamı, vahşeti, insanlık ve inanç dramını telin etmek, lanetlemek, protesto etmek adına beraberiz. Terörist devlet İsrail’i ona cesaret veren ABD ve tüm işbirlikçilerini kınamak adına ülkemizin 81 ilinden 350’ye yakın STK başkanları olarak buradayız. İsrail devletinin karşısında güçlü, büyük Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, masum, mazlum Filistin halkının yanında ve onların destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Siyonist emellerin, insanlığın yüreğini kavuran cinayetlerinin bedelini ödeyeceğine vurgu yapan Kıbrıs, ABD’nin haksız ve hukuk dışı olan Kudüs kararıyla alınlarına uzun yıllar çıkmayacak bir kara leke sürdüklerini söyledi.

Kıbrıs, İsrail devletinin uyguladığı insanlık dışı yöntemlerle dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet ettiğini ifade ettiği konuşmasında şunlara değindi:

“ABD-İsrail devleti ateşle oynadığını, çok tehlikeli bir cepheleşmeye hizmet ettiğini vakit daha geç olmadan idrak etmelidir. Gazze’de sadece mazlumların, sadece Filistinlilerin kanı değil, İslam’ın da kanı dökülmüştür. Bu son vahim gelişmeler Filistin meselesinin adil, kalıcı ve barışçı çözüm kulvarına girmesini de sert şekilde sabote etmiştir. İsrail, Gazze’de alenen ve canice insanlık suçu işlemiştir. Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir.”

81 il kaynaklı 350’ya yakın sivil toplum kuruluşunun başkanları olarak Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalanları kınadıklarını aktaran Kıbrıs, “Dünya hafızasına kazınan 1470’de de Bavyera Kralının kovduğu Yahudilerin Osmanlı ülkesine sığınması, 1492 yılında Yahudilerin İspanya’dan kaçıp yine Osmanlı’ya sığınması, Osmanlı’nın barış ve hoşgörü noktasındaki büyüklüğünü, Yahudilerin ise sinsi hesaplar içinde bir millet olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların namusu olduğuna vurgu yapan Kıbrıs, bütün semavi dinlerce kutsal olan Kudüs’ün sadece Yahudilere bırakılmasının kabul edilir, hoş karşılanır ve izah edilebilir bir şey olmadığını söyledi.