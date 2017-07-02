Skorsky pilotu helikopterle Mehmetçiği selamladı

Kahraman askerleri almaya gelen pilot, helikopterle askerleri selamladı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere karşı gerçekleştirilen kararlı operasyonlar devam ediyor. “Son terörist öldürülene kadar mücadeleye devam” anlayışıyla gecesini gündüzüne katarak zorlu şartlarda operasyonlarını sürdüren Mehmetçikler, terör örgütü PKK’ya karşı başarılı operasyonlara imza attı. Teröristlerin inlerine girerek büyük bir darbe indiren kahraman askerlere bir tebrik de Skorsky pilotundan geldi. Yerde bekleyen askerleri almaya gelen pilot, iniş öncesi havada helikopterin baş kısmını öne eğerek yaptığı akrobatik hareketlerle Mehmetçiği selamladı. Askerler ise “Helal olsun” diyerek karşılık verdi.