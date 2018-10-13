SODEM Ödülleri sahiplerini buldu

CHP'li belediyelerin başarılı projelerinin ödüllendirildiği törende, belediye başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

Çankaya Belediyesi, SODEM Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Eylül ayının ilk günü açılışı yapılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen törende, belediye başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan SODEM Yönetim Kurulu üyesi ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yerel Yönetim Ödülleri'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirtti. SODEM Yönetim Kurulunda bulunanların etik nedenlerle aday olmadığını ifade eden Taşdelen, “Seçici kurul üyelerimiz çok titiz çalıştılar. Ödül alan tüm belediyeleri kutluyorum” dedi.

SODEM Yönetim Kurulu ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, insanoğlunun yaşam kalitesini arttırmanın eşitlik, adalet ve özgürlüğün sosyal demokrasi ile mümkün olabileceğini belirtti. Soyer, tüm belediye başkanlarının vatandaşların derdine derman olmaya devam edeceğini ifade etti.

Seçici Kurul adına konuşan Prof. Dr. Korel Göymen ise, “Önümüze gelen projeler, Avrupa'da gördüğüm pek çok projeden daha dinamikti. Seçici kurul olarak zor ama keyifli bir görevi yerine getirdik” diye konuştu.

Projeler başlıklar halinde değerlendirildi

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, “Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirildi. Yarışmaya SODEM Üyesi CHP'li belediyeler en fazla 5'er proje ile başvurdu. Projeler Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Dr. Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey'in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi. 96 belediyenin 340 projeyle başvurduğu “Yerel Yönetim Ödülleri” töreninde ödül alan belediyeler ve kategorileri ise şöyle:

"Özel Teşvik Ödülü: Gümüşhacıköy, Bozkurt, Çat, Tülün, Kaynarca, Küçükkuyu, Ulalar Kaytazdere.

Tematik Ödül Kategorisi: Aydın Çanakkale, Odunpazarı.

Sanat Kültür Kategorisi: Eskişehir, Burdur, Çaycuma, Kartal, Karşıyaka

Sosyal Projeler Kategorisi: Tekirdağ, Balcıova, Manavgat , Şişli, Samandağ, Avanos.

Tarih Kategorisi: Mudanya, Beydağ.

Demokratik Katılım ve Yönetişim Kategorisi: Kadıköy.

Kentsel Gelişim Kategorisi: Kırklareli, Avşar, Beylikdüzü.

Çevre Kategorisi: Muğla, Yalova, Bozcaada, Konyaaltı.

Sağlık Kategorisi: Döşemealtı, Kepez.

Turizm Kategorisi: Didim, Kuşadası, Merzifon, Mengen.

Çocuk Kategorisi: Ayvalık, Süleymanpaşa.

Eğitim Gençlik ve Spor Kategorisi: Buca, Yenişehir, Maltepe."

Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ni gezdi

Belediye başkanlarına yönelik konuşmasında Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde kendilerini ağırlayan Taşdelen'e teşekkür eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SODEM Ödül Töreni öncesi toplantıya verilen arada tesisi gezdi. Kılıçdaroğlu'na Zübeyde Hanım Çankaya Evi'ndeki derslik, kütüphane, resim atölyesi ve pastacılık kurslarının da düzenleneceği mutfağı gezdiren Taşdelen, Türkan Saylan Dersliği ve pastacılık kurslarında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Henüz kurslar başlamadan önemli iş yerlerinden pastacılık kursiyerleri için istihdam önerileri geldiğini belirten Taşdelen, "Böylece istihdama yönelik çalışmalarımıza bir yenisini katarak özellikle kadınlar için iş dünyasında bir alan daha açmış oluyoruz" dedi.