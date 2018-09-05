Şoför esnafından Ertürk’e ziyaret

Şoför esnafının sorun ve taleplerinin konuşulduğu ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çubuk, Elmadağ, Akyurt ve Kahramankazan Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası başkanlarını ağırladı. Oda başkanları Bünyamin Akdere, Fatih Eryılmaz, Polat Bastak ve Mustafa Atak’ı makamında ağırlayan Ertürk, misafirleriyle yakından ilgilendi. Şoför esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette, Ertürk ve oda başkanları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Esnafımızın yanındayız

Başkan Ertürk, diğer tüm meslek grupları gibi şoför esnafının da sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Şoför esnafının sürekli olarak yollarda olduğunu ifade eden Ertürk, “Onlar ekmek paralarını direksiyon sallayarak kazanan kardeşlerimiz. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sorunlarını, taleplerini dinlediğimiz şoför esnafı kardeşlerimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimiz gibi biz de elimizden geleni desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.